الأربعاء والخميس .. المصريون بالخارج يصوتون بجولة إعادة 19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية تتواصل لاختيار أعضاء مجلس النواب، مع التزام كامل من جميع أطرافها بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أنه ورغم تعدد الجولات التي فرضتها قرارات الهيئة وأحكام المحكمة الإدارية العليا فإن الدولة المصرية تستكمل استحقاقها الدستوري الهام وسط متابعة واسعة من المواطنين في رسالة واضحة بأن تشكيل البرلمان القادم هو تجسيد لإرادة المصريين.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن نتيجة الـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى والإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي للجان الفرعية والعامة للدوائر التي الغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى وللدائرة التي أجريت بها جولة الإعادة من المرحلة الأولى وبعد إضافه أصوات المصريين في الخارج والفصل في التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الإقتراع والفرز، اجتمع مجلس إدارة الهيئة وأصدر القرار رقم 75 لسنة 2025، باعتماد النتيجة الرسمية لهذه الدوائر.

وأوضح القاضي حازم بدوي، أنه تجرى الإعادة في 19 دائرة من الدوائر التي الغتها الهيئة من المرحلة الأولى، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 ديسمبر الجاري، وهي في الجيزة دائرة إمبابة، وفي الفيوم تجرى الإعادة في دوائر مركز الفيوم وإبشواي، وفي أسيوط تجرى الإعادة في دائرة الفتح، وأما سوهاج فتجرى الإعادة في دوائر مركز سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وجرجا والمنشأة ودار السلام، كذلك تجرى الإعادة في قنا في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبو تشت، وفي دائرة الرمل بالإسكندرية، وفي البحيرة في دوائر دمنهور وأبو حمص وإيتاي البارود.

واختتم رئيس الهيئة الوطنية، كلمته بالتأكيد على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج المرحلة الثانية، تكشف أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، وأنها قادرة على مواجهة أي معوقات.

ودعا جميع الناخبين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة وتحري الدقة في الاختيار، قائلًا: "اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة.. عاشت بلادي الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء".