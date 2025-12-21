قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
أخبار البلد

الأربعاء والخميس .. المصريون بالخارج يصوتون بجولة إعادة 19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية

إسلام دياب

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية تتواصل لاختيار أعضاء مجلس النواب، مع التزام كامل من جميع أطرافها بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أنه ورغم تعدد الجولات التي فرضتها قرارات الهيئة وأحكام المحكمة الإدارية العليا فإن الدولة المصرية تستكمل استحقاقها الدستوري الهام وسط متابعة واسعة من المواطنين في رسالة واضحة بأن تشكيل البرلمان القادم هو تجسيد لإرادة المصريين.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن نتيجة الـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى والإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي للجان الفرعية والعامة للدوائر التي الغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى وللدائرة التي أجريت بها جولة الإعادة من المرحلة الأولى وبعد إضافه أصوات المصريين في الخارج والفصل في التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الإقتراع والفرز، اجتمع مجلس إدارة الهيئة وأصدر القرار رقم 75 لسنة 2025، باعتماد النتيجة الرسمية لهذه الدوائر.

وأوضح القاضي حازم بدوي، أنه تجرى الإعادة في 19 دائرة من الدوائر التي الغتها الهيئة من المرحلة الأولى، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 ديسمبر الجاري، وهي في الجيزة دائرة إمبابة، وفي الفيوم تجرى الإعادة في دوائر مركز الفيوم وإبشواي، وفي أسيوط تجرى الإعادة في دائرة الفتح، وأما سوهاج فتجرى الإعادة في دوائر مركز سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وجرجا والمنشأة ودار السلام، كذلك تجرى الإعادة في قنا في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبو تشت، وفي دائرة الرمل بالإسكندرية، وفي البحيرة في دوائر دمنهور وأبو حمص وإيتاي البارود.

واختتم رئيس الهيئة الوطنية، كلمته بالتأكيد على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج المرحلة الثانية، تكشف أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، وأنها قادرة على مواجهة أي معوقات.

ودعا جميع الناخبين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة وتحري الدقة في الاختيار، قائلًا: "اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة.. عاشت بلادي الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء".

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

الشيخ خالد الجندي

خذوا بالأسباب.. خالد الجندي يوجه رسالة للآباء: نتائج تربية الأبناء بيد الله

الشيخ خالد الجندي

احموا أنفسكم.. خالد الجندي: البلاء موكل بما ينطق به الإنسان من خير أو شر

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية ضد الدين واللغة والوطن

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد