قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني استراتيجي للتوعية وتعزيز قيم الانتماء والوسطية

محافظ المنيا
محافظ المنيا
أ ش أ

أكد محافظ المنيا عماد كدواني ، اليوم /الأحد/ ، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا لنشر التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، وتعزيز قيم الانتماء والوسطية، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أهداف المبادرة، التي تعتمد على المحاضرات والندوات والدروس والخطب، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف والتصدي للشائعات والانحرافات الفكرية.
جاء ذلك في بيان للمحافظ اليوم بمناسبة إطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك” التي دعا إليها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالتزامن مع انطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.
وانطلقت المبادرة في المنيا بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد أبوزيد ، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور عمر خليفة ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة مندي عكاشة ، ونائب رئيس اتحاد “بشبابنا” بالمحافظة محمد فولي ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة طلاب الجامعات والمدارس، وأئمة المساجد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المحافظ ، في البيان ، إن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الفكر السليم والمفاهيم الصحيحة والأخلاق القويمة، مثمناً التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة واتحاد “بشبابنا” في نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح السلوكيات المجتمعية الخاطئة، إلى جانب استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينياً ووطنياً.
من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف إن المبادرة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف والسلوكيات التي تهدد تماسك المجتمع، مع التركيز على بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال خطة توعوية شاملة تمتد على مدار عام كامل .. مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات، وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقال وكيل وزارة الشباب إن المبادرة تمثل خطوة رائدة تستهدف الشباب والنشء، برسالة واضحة مفادها أن الشباب هم عصب الأمة، وأن بناء وعيهم مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، عبر نشر ثقافة السماحة والاعتدال وترسيخ القيم الوطنية.
فيما أوضح نائب رئيس اتحاد “بشبابنا” أن المبادرة ستتناول قضايا اجتماعية وسلوكيات حياتية خاطئة، إلى جانب مفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء، من خلال خطاب ديني رشيد ورؤية علمية وتربوية، تسعى لمواجهة الظواهر السلبية مثل الخصومات الثأرية والفكر المتطرف، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام السمحة.
 

المنيا مبادرة صحح مفاهيمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بالكليات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الدراسة ويشهد معسكرات الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

غدا حفل ختام أولمبياد الشركات بحضور وزير الشباب ومحافظ بورسعيد

غدا.. حفل ختام أولمبياد الشركات بحضور وزير الشباب ببورسعيد

خلال الجولة

782 طالبًا.. جامعة قناة السويس: زيادة الإقبال على الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا يعكس نجاح برامجها

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد