محافظ المنيا: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني استراتيجي للتوعية وتعزيز قيم الانتماء والوسطية

أكد محافظ المنيا عماد كدواني ، اليوم /الأحد/ ، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا لنشر التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، وتعزيز قيم الانتماء والوسطية، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أهداف المبادرة، التي تعتمد على المحاضرات والندوات والدروس والخطب، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف والتصدي للشائعات والانحرافات الفكرية.

جاء ذلك في بيان للمحافظ اليوم بمناسبة إطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك” التي دعا إليها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالتزامن مع انطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

وانطلقت المبادرة في المنيا بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد أبوزيد ، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور عمر خليفة ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة مندي عكاشة ، ونائب رئيس اتحاد “بشبابنا” بالمحافظة محمد فولي ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة طلاب الجامعات والمدارس، وأئمة المساجد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقال المحافظ ، في البيان ، إن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الفكر السليم والمفاهيم الصحيحة والأخلاق القويمة، مثمناً التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة واتحاد “بشبابنا” في نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح السلوكيات المجتمعية الخاطئة، إلى جانب استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينياً ووطنياً.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف إن المبادرة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف والسلوكيات التي تهدد تماسك المجتمع، مع التركيز على بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال خطة توعوية شاملة تمتد على مدار عام كامل .. مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات، وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وقال وكيل وزارة الشباب إن المبادرة تمثل خطوة رائدة تستهدف الشباب والنشء، برسالة واضحة مفادها أن الشباب هم عصب الأمة، وأن بناء وعيهم مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، عبر نشر ثقافة السماحة والاعتدال وترسيخ القيم الوطنية.

فيما أوضح نائب رئيس اتحاد “بشبابنا” أن المبادرة ستتناول قضايا اجتماعية وسلوكيات حياتية خاطئة، إلى جانب مفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء، من خلال خطاب ديني رشيد ورؤية علمية وتربوية، تسعى لمواجهة الظواهر السلبية مثل الخصومات الثأرية والفكر المتطرف، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام السمحة.

