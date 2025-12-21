قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعرف علي أبرز أرقام المنتخب الوطني في بطولات أمم إفريقيا

مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة زيمبابوي
مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة زيمبابوي
عبدالحكيم أبو علم

يستعد المنتخب الوطني لضربة البداية في بطولة امم افريقيا التي تنطلق مساء اليوم بالمغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخب .

ويلتقي الفراعنة مع زيمبابوي مساء غد في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثانية بمدينة اغادير.

ويبقي المنتخب الوطني هو زعيم القارة السمراء لكونه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 مرات آخرها الثلاثية الشهيرة في 2006 و2008 و2010، والأكثر وصولا للمباراة النهائية برصيد 10 مرات حيث خسر اللقب 3 مرات، منها مرتين في آخر 7 مشاركات له عندما خسر أمام الكاميرون بنتيجة 1 / 2 في نسخة 2017 بالجابون، والخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في نسخة 2021 بالكاميرون.

لعب المنتخب المصري 111 مباراة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وهو رقم قياسي، فاز في 60 منها وسجّل 175 هدفًا، ولكن هناك عقدة تاريخية تلازمه حيث خرج من الدور الأول في ثلاث نسخ أقيمت بشمال أفريقيا المغرب 1988 والجزائر 1990 وتونس 2004 ولم يتجاوز دور المجموعات سوى في نسخة تونس 1994، لكنه يبقى المنتخب الوحيد الذي فاز بألقاب كأس الأمم الأفريقية في شرق وغرب وشمال وجنوب أفريقيا.

ويملك "الفراعنة" سجلا قويا في مبارياتهم الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية، حيث خاض 26 مباراة، حقق 17 فوزًا، مقابل 3 تعادلات، و6 هزائم بنسبة فوز 67%، بينما تعود آخر خسارة له في ضربة البداية أمام نيجيريا بهدف في نسخة 2021 بالكاميرون.

ولم يخسر المنتخب المصري سوى مباراة واحدة من آخر 22 مباراة له في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، حيث حقق 14 فوزًا مقابل 7 تعادلات، ولكنه تعادل في جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بالنسخة الماضية، وخرج من البطولة بركلات الترجيح على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ16.

ولم يخسر رفاق محمد صلاح في آخر 10 مباريات لهم في كأس الأمم الأفريقية بل حققوا 3 انتصارات مقابل 7 تعادلات، وساهم نجم ليفربول في 11 هدفا بواقع 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 4 مشاركات بكأس الأمم.

ويتسلح الفراعنة في مواجهة  زيمبابوي بنجومه في خط الهجوم صلاح وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى "زيزو" ثنائي الأهلي المصري، وزميلهما إمام عاشور، وكذلك عناصر الخبرة مثل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أيضا.

منتخب مصر بطولة أمم افريقيا المغرب مباراة مصر وزبمبابوي كرة القدم

المزيد

