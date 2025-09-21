محافظ المنيا يُطلق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ودعم الهوية الوطنية

أطلق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، مبادرة صحح مفاهيمك التي دعى إليها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالتزامن مع انطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد فولي نائب رئيس اتحاد بشبابها بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة طلاب الجامعات والمدارس، وأئمة المساجد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وفي كلمته، أكد محافظ المنيا أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا لنشر التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، وتعزيز قيم الانتماء والوسطية، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أهداف المبادرة، التي تعتمد على المحاضرات والندوات والدروس والخطب، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف والتصدي للشائعات والانحرافات الفكرية.

وأضاف المحافظ أن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الفكر السليم والمفاهيم الصحيحة والأخلاق القويمة، مثمناً التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة واتحاد “بشبابنا” في نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح السلوكيات المجتمعية الخاطئة، إلى جانب استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينياً ووطنياً.

وأوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المبادرة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف والسلوكيات التي تهدد تماسك المجتمع، مع التركيز على بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال خطة توعوية شاملة تمتد على مدار عام كامل.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات، وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأكد مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المبادرة تمثل خطوة رائدة تستهدف الشباب والنشء، برسالة واضحة مفادها أن الشباب هم عصب الأمة، وأن بناء وعيهم مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، عبر نشر ثقافة السماحة والاعتدال وترسيخ القيم الوطنية.

وأوضح محمد فولي، نائب رئيس اتحاد “بشبابنا” بالمنيا، أن المبادرة ستتناول قضايا اجتماعية وسلوكيات حياتية خاطئة، إلى جانب مفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء، من خلال خطاب ديني رشيد ورؤية علمية وتربوية، تسعى لمواجهة الظواهر السلبية مثل الخصومات الثأرية والفكر المتطرف، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام السمحة.