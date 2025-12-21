قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
تحقيقات وملفات

​شرم الشيخ تتجمل لاستقبال 2026 .. أشجار عملاقة وإشغالات فندقية تقترب من 100% ​

اشجار أعياد الميلاد بشرم الشيخ
اشجار أعياد الميلاد بشرم الشيخ
ايمن محمد

​تستعد مدينة شرم الشيخ، "جوهرة السياحة المصرية"، لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بحلة مبهرة، حيث تحولت شوارعها وميادينها ومنتجعاتها إلى لوحات فنية تنبض بالبهجة.

تأتي الاحتفالات وسط انتعاشة سياحية غير مسبوقة، حيث سجلت نسب الإشغال الفندقي أرقاماً قياسية، مدفوعة بتوافد آلاف السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بشتاء المدينة الدافئ.

​كرنفال من الأضواء و"بابا نويل" في كل مكان

​تزينت الميادين العامة والشوارع الرئيسية بأشجار الكريسماس العملاقة والمجسمات المضيئة التي تحاكي أجواء العيد العالمية. وشهدت المناطق الحيوية مثل "سوهو سكوير"، و"خليج نعمة"، و"السوق القديم و الهضبة"، طفرة في أعمال الزينة، حيث انتشرت دمى "بابا نويل" بمختلف أحجامها، ومجسمات الغزلان المضيئة، وأشجار الأرز المزينة بالهدايا، مما حول المدينة إلى "كرنفال" مفتوح دفع السياح للتهافت على التقاط الصور التذكارية.

​موسم استثنائي: إشغالات تقترب من "الكاملة"

​أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المدينة تعيش طفرة سياحية كبرى، حيث تتخطى نسب الإشغال في أغلب الفنادق حاجز الـ 90%، مع توقعات أكيدة بوصولها إلى 100% مع ليلة رأس السنة. وأشار المحافظ إلى أن هذه الأرقام تأتي تتويجاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنتج السياحي وتنويعه، مؤكداً أن شرم الشيخ باتت "مشتى" عالمياً يجمع بين سحر الطبيعة ودفء المناخ.

​من جانبه، أوضح المهندس زكريا عصام، الخبير السياحي، أن القطاع يشهد رواجاً لا مثيل له، خاصة بعد النجاحات الدبلوماسية والقمم الدولية التي استضافتها المدينة (مثل قمة السلام)، مما عزز من ثقة السائح الأجنبي في المقصد المصري.

​السياحة الأوروبية تتصدر المشهد

​تشير تقارير الحجوزات إلى أن السياح القادمين من أوروبا الغربية والشرقية لاسيما من إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا، وكازاخستان يتصدرون قائمة الزوار هذا الموسم. ويعزو الخبراء، ومنهم المرشد السياحي أحمد عادل أبو عقرب، هذا الإقبال إلى رغبة السائح الأوروبي في الهروب من موجات الصقيع في القارة العجوز والتمتع بشمس شرم الشيخ الساطعة، بالإضافة إلى جودة الخدمات الفندقية المقدمة.

​برامج ترفيهية وحفلات عالمية

​أشارت الخبيرة السياحية شرين الهواري، والخبير أحمد مجدي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السائح إلى أن الاستعدادات لم تقتصر على الزينة فقط، بل شملت إعداد برامج ترفيهية متكاملة داخل "خيام الكريسماس" بالفنادق، وتتضمن:

​عروضاً فنية وفلكلورية مصرية وعالمية.

​مقطوعات موسيقية لأشهر العازفين والـ (DJs) الأجانب والمصريين.

​قوائم طعام خاصة (Gala Dinner) تضم أشهى المأكولات العالمية التي تناسب كافة الأذواق.

تثبت شرم الشيخ مجدداً أنها قادرة على المنافسة عالمياً كأفضل وجهة للاحتفال برأس السنة، حيث تمزج بين الرفاهية والأمان والدفء، لترسم صورة للسياحة المصرية في مطلع العام الجديد.

جنوب سيناء شرم الشيخ أعياد راس السنة أشجار تتزين

