عبد الرحيم كمال يعلن تعيينه وإسعاد يونس نائبين لرئيس غرفة صناعة السينما

أعلن الكاتب عبد الرحيم كمال -رئيس الرقابة على المصنفات الفنية- تعيينه والفنانة إسعاد يونس نائبان لرئيس غرفة صناعة السينما (المنتج هشام عبد الخالق).

وكتب عبد الرحيم كمال، عبر فيسبوك: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم انتخابي نائباً لرئيس غرفة صناعة السينما .. الغرفة برئاسة المنتج هشام عبدالخالق ونائبين هما الاستاذة اسعاد يونس وعبدالرحيم كمال».

تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما

وكان أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين عدد من رجال الأعمال والخبراء في عضوية الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

تم تعيين كل من الإعلامي عمرو الليثي والسيناريست عبد الرحيم كمال والمنتج جابي خوري لعضوية غرفة صناعة السينما.