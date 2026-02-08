جريمة حرب.. أبو الغيط يدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إدانته بأشد العبارات الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع أمس الأول ضد قوافل مساعدات إنسانية وعاملين في المجال الإغاثي بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وتدمير إمدادات غذائية مخصصة لمدنيين محاصرين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن هذا الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعمد استهداف المدنيين وحرمانهم من مقومات البقاء.

وشدد أبو الغيط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد للإفلات من العقاب، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين في الحقل الإنساني وفي مرافق الإغاثة في السودان.

وقال المتحدث الرسمي، إن الشعب السوداني، الذي تكبد أعباء جسيمة جراء الصراع، له الحق الكامل في الأمن والاستقرار وتلبية تطلعاته المشروعة في حياة كريمة، مؤكداً أن الجامعة العربية سوف تواصل جهودها مع شركائها الإقليميين والدوليين للعمل على وقف العنف ودعم مسار سياسي شامل ينهي النزاع ويحفظ وحدة السودان ووحدة مؤسساته الوطنية، ويصون كرامة شعبه.