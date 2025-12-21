قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد قرار الشيوخ .. ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بالتعديلات الجديدة

الكهرباء
الكهرباء
محمد الشعراوي

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

التعديلات تتضمن تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية مع تحديد اجراءات التصالح.

عقوبات سارقي الكهرباء

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما ألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وذلك إضافة إلى العقوبة المقررة.

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

مجلس الشيوخ قانون الكهرباء عقوبات سارقي الكهرباء عصام الدين فريد توصيل التيار الكهربائي

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أستون فيلا

مانشستر يونايتد يخسر من أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

الكونغو

منتخب الكونغو الديمقراطية يصل إلى المغرب وسط فوضى في المطار

صورة من اللقاء

الخطيب يتابع موقف المحبوسين من جماهير الأهلي ويكلف المستشارين بتوفير الدعم القانوني

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

