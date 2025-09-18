محافظ المنيا يستمع لمطالب أهالي قلندول ويوجه بمساعدات عاجلة للحالات الإنسانية

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عدداً من الأهالي، خلال جولته الميدانية بقرية قلندول مركز ملوى، وذلك في إطار خلق جسور تواصل مباشرة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى الأهالي، موجهاً بتقديم إعانات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات، مراعاةً لظروفهم المعيشية، ودعماً لجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما ناقش المحافظ شكاوى متعلقة بتمهيد ورفع كفاءة الطرق، وأخرى خاصة بالري والزراعة وجودة رغيف الخبز، مكلفاً الوحدة المحلية والمكتب التنفيذي ببحث تلك الطلبات وتلبيتها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع أي معوقات تواجه المواطنين وتقديم الحلول العاجلة لها.

وخلال حواره مع الأهالي، تطرق كدواني إلى عدد من المقترحات لتحسين مستوى الخدمات بالقرية، خاصة في مجالات النظافة العامة ودعم الأنشطة التجارية، مؤكداً أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة في جميع القطاعات.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للاستجابة الفورية من المحافظ وحرصه على التواجد الميداني بينهم، مثمنين جهوده المبذولة لتحسين مستوى الخدمات، ودعمه المتواصل للفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ملوي.

