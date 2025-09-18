قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل
محافظات

محافظ المنيا يستمع لمطالب أهالي قلندول ويوجه بمساعدات عاجلة للحالات الإنسانية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمان رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عدداً من الأهالي، خلال جولته الميدانية بقرية قلندول مركز ملوى، وذلك في إطار خلق جسور تواصل مباشرة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى الأهالي، موجهاً بتقديم إعانات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات، مراعاةً لظروفهم المعيشية، ودعماً لجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما ناقش المحافظ شكاوى متعلقة بتمهيد ورفع كفاءة الطرق، وأخرى خاصة بالري والزراعة وجودة رغيف الخبز، مكلفاً الوحدة المحلية والمكتب التنفيذي ببحث تلك الطلبات وتلبيتها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع أي معوقات تواجه المواطنين وتقديم الحلول العاجلة لها.

وخلال حواره مع الأهالي، تطرق كدواني إلى عدد من المقترحات لتحسين مستوى الخدمات بالقرية، خاصة في مجالات النظافة العامة ودعم الأنشطة التجارية، مؤكداً أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة في جميع القطاعات.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للاستجابة الفورية من المحافظ وحرصه على التواجد الميداني بينهم، مثمنين جهوده المبذولة لتحسين مستوى الخدمات، ودعمه المتواصل للفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ملوي.
 

المنيا محافظ المنيا قلندول مساعدات

