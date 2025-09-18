المنيا .. حملات مستمرة للتفتيش على اللحوم لحماية صحة المواطنين

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تكثف الحملات الرقابية للتفتيش على اللحوم والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات.

وأوضح الدكتور طارق محمد ربيع، مدير مديرية الطب البيطري، أن حملة تفتيشية بمركز مغاغة، تحت إشراف د. عازر فوزي وبالتعاون مع مفتشي الصحة، أسفرت عن ضبط 98 كيلو جرام لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت بين لحوم مفرومة مجهولة المصدر وكبدة وأحشاء فاسدة.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات بجميع مراكز المحافظة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.