قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي على خلفية مقترحات بفرض عقوبات بسبب حرب غزة
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي آخر التطورات في غزة
بالأسماء .. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأحد المقبل.. الأوقاف تطلق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة الفكر المتطرف بالمنيا

محافظ المنيا مع وكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا مع وكيل وزارة الأوقاف
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة صحح مفاهيمك التي ستطلقها وزارة الأوقاف يوم الأحد القادم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر التوعية وتصحيح المفاهيم الدينية.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة، من خلال الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.

مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، من ديوان عام المحافظة، بمشاركة واسعة من الطلاب والشباب وأئمة المساجد، وبحضور القيادات التنفيذية و الشعبية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم الدينية ومواجهة كافة أشكال التطرف الديني واللاديني، مثل الإلحاد والسلوكيات السلبية التي تهدد تماسك المجتمع، مع التركيز على بناء الإنسان وصناعة الحضارة وتعزيز الهوية المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تأتي انطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وحرص وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تعزيز التعاون المثمر مع محافظة المنيا، بما يعيد الدور الريادي والتربوي للمؤسسات الدينية المصرية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

المنيا محافظ المنيا الأوقاف مبادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

السيسي وملك إسبانيا

برلماني: زيارة ملك إسبانيا لمصر تعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

حماة الوطن

حماة الوطن يؤيد تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني

حزب المؤتمر

قيادي بـ المؤتمر: العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

المزيد