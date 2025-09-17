الأحد المقبل.. الأوقاف تطلق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة الفكر المتطرف بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة صحح مفاهيمك التي ستطلقها وزارة الأوقاف يوم الأحد القادم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر التوعية وتصحيح المفاهيم الدينية.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة، من خلال الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.

مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، من ديوان عام المحافظة، بمشاركة واسعة من الطلاب والشباب وأئمة المساجد، وبحضور القيادات التنفيذية و الشعبية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم الدينية ومواجهة كافة أشكال التطرف الديني واللاديني، مثل الإلحاد والسلوكيات السلبية التي تهدد تماسك المجتمع، مع التركيز على بناء الإنسان وصناعة الحضارة وتعزيز الهوية المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تأتي انطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وحرص وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تعزيز التعاون المثمر مع محافظة المنيا، بما يعيد الدور الريادي والتربوي للمؤسسات الدينية المصرية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.