طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
محافظات

جامعة المنيا ترشيح أحد طلابها لتمثيل شباب العالم بمنتدي اليونسكو للشباب 2025 بأوزبكستان

ابطال محمد نجيب
ابطال محمد نجيب
ايمن سلامة

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنّه تم اختيار الطالب محمد نجيب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بالجامعة،، ضمن 6 شباب فقط على مستوى العالم لتمثيل شباب العالم، حيث سيُمنح شرف إلقاء الكلمة الافتتاحية، والمشاركة في الاجتماعات التحضيرية، وكتابة مقالات متخصصة حول قضايا التغير المناخي وتمكين الشباب، وذلك خلال منتدى اليونسكو للشباب في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها بمدينة سمرفند بأوزبكستان في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2025، قبيل انطلاق الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في باريس.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن ترشيح أحد طلاب الجامعة لتمثيل مصر في محفل دولي بهذا الحجم يعكس تميز الشباب المصري وقدرتهم على الإبداع والابتكار، ويجسد حرص الجامعة على دعم وتمكين الشباب.

وأشار إلى أن اختيار الطالب محمد نجيب جاء تتويج لمسيرته المتميزة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث سبق له الحصول علي افضل مشروع ابتكاري ضمن أفضل ثلاث مشروعات مقدمة من طلاب جامعة الطفل التي أقامتها الجامعة لتعزيز الوعي بالبحث العلمي والابتكار وتنمية المواهب، والتي تلقها فيها تدريباً عملياً في مجالات مثل العلوم، الفنون، ريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، والتي مثل فيها جامعة المنيا خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار، والذي تم تصعيده بها ليمثل مشروعه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مؤتمر الأطفال الدولي للمناخ "Children COP27"، إلى جانب تميزه في مجال ريادة الأعمال بتأسيس مشروع "Balanced Egypt" لمواجهة الهدر الغذائي.
 

