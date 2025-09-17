قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: الانتهاء من صيانة 28 مدرسة بتكلفة 90 مليون جنيه

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

استكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته اليوم الأربعاء بافتتاح أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة التجريبية 2 بمدينة المنيا، ضمن المشروعات التعليمية التي نفذتها هيئة إنقاذ الطفولة في إطار برنامج مدارس آمنة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

يشمل البرنامج صيانة ورفع كفاءة 28 مدرسة بإجمالي تكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، لتوفير بيئة تعليمية آمنة لأكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة.

وأوضح المحافظ أن برنامج المدارس الآمنة يأتي ضمن مشروع الصداقة التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، بهدف دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو تعليم آمن وشامل، وتحسين بيئة التعلم للأطفال بمحافظة المنيا، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والعلمية.

مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمسيرة تطوير التعليم بالمحافظة من خلال إنشاء بيئة مدرسية آمنة ونظيفة وجاذبة للتلاميذ.

وتفقد المحافظ أقسام المدرسة المختلفة للاطمئنان على التجهيزات النهائية، حيث استمعت سيادته لشرح من الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا.

وأوضحت خلاله أن أعمال التطوير شملت: إعادة تأهيل الملاعب والأفنية، تبليط الممرات بالإنترلوك، إعادة تشكيل حديقة الأطفال بالألعاب والحواجز الخشبية، تعلية الشبابيك واستبدال الزجاج بمواد آمنة ضد الكسر، وصيانة شاملة لدورات المياه، وتجديد الأثاث المدرسي، ودهان الفصول والمباني، فضلاً عن تطوير المداخل والممرات بالجرانيت والرخام، وإنشاء مظلات (برجولات) لحماية الأطفال.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إلى أن أعمال التطوير جاءت ضمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2025، موضحاً أن المدرسة مقامـة على مساحة 2099م² وتضم 28 فصلاً دراسياً تستوعب 1432 تلميذاً، إلى جانب فراغات تعليمية وتكميلية، بإجمالي تكلفة وصلت إلى 8 ملايين جنيه.

شهد الافتتاح أجواء من البهجة والسعادة بين الأطفال الذين قدموا فقرات فنية وأناشيد وطنية، معربين عن امتنانهم لمحافظ المنيا، مؤكدين أنه يمثل لهم قدوة في الانضباط والإخلاص في العمل.

كما تفقد المحافظ معرض منتجات أسرة التربية الزراعية بالمدرسة، واستمع لشرح من التلاميذ حول ما تعلموه في مادة المهارات المهنية، وأهمية الوجبة الغذائية المتكاملة، وطرق إعادة التدوير للحفاظ على البيئة.

يذكر أن مشروع مدرسة آمنة هو مبادرة من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، تستهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للأطفال، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي، مع دعم مهارات القراءة والكتابة، وتنمية القدرة على التكيف، وتقديم الدعم النفسي، بالإضافة إلى تدريب المعلمين والقيادات المدرسية على استراتيجيات التدريس الحديثة.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز  المنيا.

المنيا محافظ المنيا افتتاح مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد