محافظ المنيا: الانتهاء من صيانة 28 مدرسة بتكلفة 90 مليون جنيه

استكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته اليوم الأربعاء بافتتاح أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة التجريبية 2 بمدينة المنيا، ضمن المشروعات التعليمية التي نفذتها هيئة إنقاذ الطفولة في إطار برنامج مدارس آمنة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

يشمل البرنامج صيانة ورفع كفاءة 28 مدرسة بإجمالي تكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، لتوفير بيئة تعليمية آمنة لأكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة.

وأوضح المحافظ أن برنامج المدارس الآمنة يأتي ضمن مشروع الصداقة التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، بهدف دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو تعليم آمن وشامل، وتحسين بيئة التعلم للأطفال بمحافظة المنيا، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والعلمية.

مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمسيرة تطوير التعليم بالمحافظة من خلال إنشاء بيئة مدرسية آمنة ونظيفة وجاذبة للتلاميذ.

وتفقد المحافظ أقسام المدرسة المختلفة للاطمئنان على التجهيزات النهائية، حيث استمعت سيادته لشرح من الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا.

وأوضحت خلاله أن أعمال التطوير شملت: إعادة تأهيل الملاعب والأفنية، تبليط الممرات بالإنترلوك، إعادة تشكيل حديقة الأطفال بالألعاب والحواجز الخشبية، تعلية الشبابيك واستبدال الزجاج بمواد آمنة ضد الكسر، وصيانة شاملة لدورات المياه، وتجديد الأثاث المدرسي، ودهان الفصول والمباني، فضلاً عن تطوير المداخل والممرات بالجرانيت والرخام، وإنشاء مظلات (برجولات) لحماية الأطفال.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إلى أن أعمال التطوير جاءت ضمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2025، موضحاً أن المدرسة مقامـة على مساحة 2099م² وتضم 28 فصلاً دراسياً تستوعب 1432 تلميذاً، إلى جانب فراغات تعليمية وتكميلية، بإجمالي تكلفة وصلت إلى 8 ملايين جنيه.

شهد الافتتاح أجواء من البهجة والسعادة بين الأطفال الذين قدموا فقرات فنية وأناشيد وطنية، معربين عن امتنانهم لمحافظ المنيا، مؤكدين أنه يمثل لهم قدوة في الانضباط والإخلاص في العمل.

كما تفقد المحافظ معرض منتجات أسرة التربية الزراعية بالمدرسة، واستمع لشرح من التلاميذ حول ما تعلموه في مادة المهارات المهنية، وأهمية الوجبة الغذائية المتكاملة، وطرق إعادة التدوير للحفاظ على البيئة.

يذكر أن مشروع مدرسة آمنة هو مبادرة من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، تستهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للأطفال، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي، مع دعم مهارات القراءة والكتابة، وتنمية القدرة على التكيف، وتقديم الدعم النفسي، بالإضافة إلى تدريب المعلمين والقيادات المدرسية على استراتيجيات التدريس الحديثة.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز المنيا.