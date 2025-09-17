قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل
دعاء الهم والحزن وكشف الغم .. يزيل الحزن ويفرج عنك همك
محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه
ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أستاذة الأدب العبري تكشف تفاصيل طقوس «البقرة الحمراء» ومخطط إقامة الهيكل
القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»
وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟
«روجير دي سا» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع «كيروش».. ويؤكد: مصر عظيمة في كرة القدم
موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. استعد لمعرفة كليتك
جميل عفيفي: الأمن القومي العربي لا ينفصل عن المصري.. والقوة العسكرية ركيزة للسلام|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»

المجني عليه
المجني عليه
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله، على حكم معاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للحكم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بإنهاء حياة ممرض المنيا، مينا موسى، بالإعدام، والمؤبد للثاني، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله.

وجاء في اعترافات المتهم أنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة. وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال، تدخل الشيطان ليقترح على قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

وقال المتهمان: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل، وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه. وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.

وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل ولا يستطيع التحرك.

وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إليها، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن دخلا الشقة حتى ضربا الضحية وسرقاه، ثم أجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما أحد. وبالفعل انتظر المجني عليه بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدأا في ضربه وسرقة ما معه من أموال.

وأشار المتهم إلى أن المجني عليه كان يقاومهما، فهدداه بالقتل إذا لم يصمت، واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي يطلب فيه أموالًا من أهله ويطمئنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل إلى ابن عمه في محافظة المنيا.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا قتل ممرض المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

سوار الملك بسوسنس الأول

لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير

ترشيحاتنا

إمام عاشور

طبيب: إمام عاشور لن يعود للملاعب قبل ثلاثة أسابيع

الزمالك

أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

رضا شحاته

كهرباء الإسماعيلية : رضا شحاتة مستمر في تدريب الفريق ولا نية لرحيله

بالصور

وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد