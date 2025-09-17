بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها طعنًا بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من الجسم على يد زوجها بإحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلافات مادية وأسرية. تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة داخل منزل بإحدى قرى المركز.

وبالفحص تبيّن أن الزوج اعتدى على زوجته، وتدعى "هـ. م" (28 عامًا)، موجّهًا لها طعنة في الكتف وأخرى في البطن، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجامعة بالمنيا تحت تصرّف النيابة العامة، التي صرحت بدفنها عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي وبيان سبب الوفاة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، حيث يجري التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.