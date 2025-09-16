قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال القافلة المجانية لخدمة 5 آلاف مواطن

محافظ المنيا يتابع القافلة
محافظ المنيا يتابع القافلة
ايمان رياض

تابع اللواء عماد كداوني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء أعمال القافلة الطبية المقامة بقرية منبال التابعة لمركز ومدينة مطاى ، والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك في إطار تقديم خدمات طبية متكاملة للأهالي بالمجان.

أوضح المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمنظومة الصحية  كأحد أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري، مؤكداً دعمه المستمر لكافة مبادرات الصحة العامة والقوافل الطبية والعلاجية التي تستهدف تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وثمن اللواء كدوانى جهود القائمين على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنظيم تلك القوافل، بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، لتقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين إيماناً بدورهم الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم معهم، وفى إطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل خاصة في مجال رفع مستوى الخدمة الطبية والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.
وخلال جولته تفقد المحافظ عيادات القافلة الطبية والتي شملت تخصصات متنوعة ( الباطنة، الجلدية، الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، نساء وتوليد) ، واطمأن على سير العمل بها، وكذلك الصيدلية للتأكد من صرف الأدوية والعلاج مجانًا، فضلًا عن متابعة تحويل بعض الحالات للمستشفيات للجامعية والتابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على القافلة؛ للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس مركز مطاي بفحص كافة الطلبات المقدمة وتوفير المساعدات اللازمة للحلات المستحقة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجاً وتعزيز الدعم المقدم لهم، وسط إشادة من الأهالي بجهود الدولة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتيسير الحصول عليها بالمدن والقرى.

وأشار محمد مصطفى عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والمشرف على القافلة، أن الخدمات الطبية للقافلة مستمرة حتى 18 سبتمبر الجاري، وتشمل توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية مجانًا، لافتًا إلى أن القافلة الطبية المتخصصة في أمراض العيون “الرمد” والتي نُظمت أمس بقرية منبال التابعة لمركز مطاي، نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على 615 حالة من الأهالي، وأسفرت أعمال القافلة عن إجراء 130 عملية جراحية للعيون، وتسليم 235 نظارة طبية، إلى جانب صرف الأدوية والعلاج المجاني لـ 319 حالة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة بالمجان، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا .

وأوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة ، أن القوافل تستهدف نحو فحص 5000 حالة من أهالي المحافظة شاملة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات مجاناً في مختلف التخصصات الطبية خلال الفترة من 15 حتى 18 سبتمبر الجاري، حيث تستهدف القوافل قرية منبال بمركز مطاى، يليها قرية سلاقوس بمركز العدوة على مدار يومى 17و18 سبتمبر، وذلك ضمن خطة اللجنة لتقديم الخدمات الطبية في القرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهويده الشافعى رئيس مركز مطاى ، محمد حمدى مشرف قافلة بنك الشفاء المصرى، وعدد من اهالى القرية والقرى المجاورة.
 

المنيا محافظ المنيا قافله جوله

