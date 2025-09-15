قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر إسماعيل حلمي بمسقط رأسه بالمنيا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء أدبيا للاحتفاء بمسيرة الشاعر والأديب الراحل إسماعيل حلمي، وذلك بمكتبة إسحاق الثقافية بقرية بني سالم، بمحافظة المنيا، في إطار برامج وزارة الثقافة التي تعنى بتكريم رموز الأدب والفكر في مصر.

جاء اللقاء ضمن نشاط نادي أدب بيت ثقافة ديرمواس، وأداره د. حسن العمراني، وشارك به د. أحمد عبد الغفور، رئيس نادي الأدب، والأديب محمد حشمت، وحمادة عبد الرحمن، مدير بيت ثقافة ديرمواس، وشهد حضور لفيف من الأدباء والشعراء والمثقفين.

استهل اللقاء بكلمة "العمراني" رحب خلالها بالحضور، مؤكدا أن اللقاء جاء وفاء لذكرى الشاعر الكبير الذي ترك أثرا بارزا في المشهد الأدبي.

من ناحيته، أشار رئيس نادي الأدب إلى أن الإرث الأدبي لإسماعيل حلمي سيبقى حاضرا في ذاكرة الأجيال لما تحمله أعماله من حب للوطن وقيم الانتماء.

وقدم الأديب محمد حشمت دراسة تناولت مسيرة "حلمي" وإسهاماته، سواء في تأسيس ورئاسة نادي الأدب بديرمواس، أو من خلال دواوينه الشعرية وإشرافه على المواهب ومشاركاته في المؤتمرات الأدبية.

وأكد مدير بيت ثقافة ديرمواس على أن فكر الشاعر الراحل سيظل محفزا لدعم المواهب الأدبية الشابة.

وتواصلت فعاليات اللقاء المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، بإلقاء قصائد شعرية، بمشاركة عدد من المواهب الشابة، أعقبها فقرة إنشاد الديني وتواشيح، نالت إعجاب الحضور.

واختتم اللقاء بتقديم شهادات إبداعية عن دور إسماعيل حلمي في إثراء الحركة الثقافية والأدبية بصعيد مصر، بمشاركة الأدباء عصام السنوسي، أحمد القشيري، ياسر خليل، أسامة أبو النجا، سيد عبد العال، رجب لقي، علي عيسى، أحمد يوسف، سيد عبد العليم، عيد محمود، محمد شعبان، وسيد فراج.

الشاعر إسماعيل حلمي، ولد في يناير عام 1967، وتخرج في كلية الآداب بجامعة المنيا، وعمل معلما للغة العربية، ثم تقلد منصب مدير التعليم الثانوي بإدارة ديرمواس التعليمية.
شغل عدة مناصب أدبية منها رئيس نادي أدب ديرمواس وعضو نادي الأدب المركزي بالمنيا.
صدر له ديوان بعنوان "على شرط المليحة" وآخر بعنوان "أعرج بين فريقين"، وكلاهما فاز بالنشر الإقليمي، ونشرت قصائده في العديد من الصحف والمجلات المصرية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان الأديب الراحل إسماعيل حلمي محافظة المنيا

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

كويكب يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض خلال أيام وناسا تحذر.. ما القصة؟

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

