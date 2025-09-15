قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يفتتح معرض أهلاً مدارس بقرية قلندول بتخفيضات تصل إلى 30%

محافظ المنيا خلال الافتتاح
محافظ المنيا خلال الافتتاح
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض أهلاً مدارس بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي، وذلك لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، ويقام المعرض بجوار مدرسة قلندول للتعليم الأساسي.

وخلال الافتتاح، وجّه المحافظ بالتوسع في إقامة تلك المعارض بجميع مراكز المحافظة التسعة، وزيادة الكميات المعروضة من السلع، دعماً للأسر البسيطة والأولى بالرعاية.

وأكد أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص في تنظيم هذه المعارض يسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وحرص المحافظ على تفقد أقسام المعرض المختلفة، والتي شملت الحقائب، الملابس، الأحذية، الأدوات الدراسية، إضافة إلى المواد الغذائية واللحوم، حيث أجرى أحاديث ودية مع المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن الأسعار وجودة المنتجات، مشيراً إلى أن التخفيضات المقررة تتراوح بين 20% و30%.
وشدد على ضرورة التزام العارضين بالأسعار المعلنة، موجهاً بتكثيف الرقابة اليومية من جانب الوحدة المحلية ومديرية التموين لضمان استقرار الأسعار.

وأوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين ، أن المعرض يضم عدداً من العارضين من المحال التجارية الكبرى والمكتبات، ويقدم كافة المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة التي تشمل مشغولات يدوية متنوعة، بما يساهم في دعم هذه الفئة اقتصادياً.

يذكر أن محافظ المنيا كان قد افتتح الأسبوع الماضي معرض “أهلاً مدارس” بمدينة المنيا، بمركز التدريب بجوار فرق الأمن أمام فرع “راية” بشارع كورنيش النيل، والذي شهد تخفيضات مماثلة بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب رياض عبد الستار، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، وصابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد خلف رئيس مركز ملوي.

