بتكلفة 3.8 مليون جنيه.. افتتاح أعمال صيانة وترميم مدرسة قلندول بالمنيا

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عدداً من مشروعات هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بقرى مركز ملوي، في خطوة تعكس جهود التعاون المتكاملة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

واستهل المحافظ جولته بافتتاح أعمال صيانة وترميم مدرسة قلندول للتعليم الأساسي، بتكلفة تقديرية بلغت 3.8 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج “المدارس الآمنة” الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، ويشمل صيانة 28 مدرسة بإجمالي تكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة لأكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة.

حرص المحافظ خلال الافتتاح على تفقد أقسام المدرسة المختلفة، بما في ذلك قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ودورات المياه والمكاتب الإدارية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول التجهيزات النهائية ومتطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلبة وشبكات الإنترنت والسبورات وتوصيل المرافق الأساسية، مؤكداً أن التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد اللواء كدواني على أهمية تعزيز التعاون بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لسياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً برفع كفاءة المدارس وتطوير مهارات المعلمين وتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع التلاميذ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن أعمال الصيانة شملت تطوير جميع المباني والواجهات ودورات المياه والفصول والمقاعد، ورفع كفاءة البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى تنجيل الملعب الصناعي لدعم الأنشطة الرياضية، وتحسين مداخل ومخارج المدرسة وتعلية الأسوار لضمان دخول آمن للطلاب، بجانب صيانة منظومة الحريق وفق معايير السلامة.

وأضافت أن المشروع يشمل أيضاً صيانة 207 فصول لرياض الأطفال في 12 قرية بمركز ملوي، بتكلفة 20 مليون جنيه، دعماً لخطة وزارة التربية والتعليم لزيادة معدلات الالتحاق برياض الأطفال، مشيرة إلى أن جميع الأعمال تمت وفق جدول زمني محدد لضمان جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة 28 مدرسة ابتدائية بثلاث إدارات تعليمية (أبوقرقاص – ملوي – المنيا)، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية التحتية للمدارس الحكومية.

وأوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المدرسة مقامة على مساحة 3133 م2، وتضم 40 فصلاً دراسياً وعدداً من الفراغات التكميلية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ صيانة شاملة لمبنى رقم 4، ومنطقة ألعاب لرياض الأطفال، وصيانة واجهات باقي المباني والأسوار.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد المحافظ معرضاً للوحات فنية أبدعها طلاب المدرسة، مؤكداً حرص المحافظة على دعم الطلاب الموهوبين والمبدعين، وتقديم الرعاية الكاملة لهم لتمكينهم من تمثيل المنيا في مختلف المسابقات على مستوى الجمهورية.

ورافق المحافظ خلال الجولة: النائب رياض عبد الستار، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، وصابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد خلف رئيس مركز ملوي، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية