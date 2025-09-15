قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا

ظهرت اليوم الاثنين،  لأول مرة زوجة الأب المتهمة بإنهاء حياة زوجها و6 أطفال في دلجا بمحافظة المنيا.

ظهور المتهمة 

وظهرت المتهمة تحمل طفلها الرضيع و تسيطر عليها حالة من القلق والخوف بسبب جريمتها الشنعاء التي ارتكبتها في حق 6 اطفال ابرياء وزوجها بدافع الغيرة والانتقام.

محاكمة المتهمة

وتنظر محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر. ا. ع، البالغة من العمر 26 عامًا، في القضية التي هزت الرأي العام بعد اتهامها بقتل زوجها وأبنائه الستة، والمقيدة برقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمسجلة تحت رقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

قرار احالة المتهمة للمحاكمة

جاء في قرار الإحالة أن المتهمة، المعروفة باسم "نعمة"، والمحبوسة على ذمة القضية، تواجه اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة "الكلوروفينابير" السامة خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس، كما نسبت إليها النيابة تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، الزوجة الأولى لزوجها، عبر دس الخبز المسموم لها ولأطفالها.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنه إلحاقًا ببيانيها السابقين بشأن واقعة مقتل 6 أطفال ووالدهم بمركز ديرمواس، و تمت إحالة المتهمة –زوجة الأب الثانية– إلى محكمة الجنايات المختصة لارتكابها جريمة قتل المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار بالسم، فضلًا عن شروعها في قتل الزوجة الأولى".

وحسب التحقيقات وأقوال الشهود، تبيّن أن المتهمة أقدمت على تنفيذ جريمتها كيدًا بالزوجة الأولى، بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته، إذ استغلت اعتيادها على إعداد الخبز في منزلها وإرساله إلى الأطفال، فقامت بشراء مبيد حشري سام "الكلوروفينابير" ومزجته بقطعة خبز قدمتها لأحد الأطفال، ليتدهور وضعه الصحي وتتيقن من فاعلية السم، وبعد 4 أيام كررت فعلتها، فأعدت أرغفة خبز ممزوجة بالمادة السامة وأرسلتها إلى المجني عليهم، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا باستثناء والدتهم التي امتنعت عن تناوله.

وأكدت تحريات الشرطة صحة الوقائع، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت اثنين من الأطفال خلال عودتهما بالخبز المسموم من منزل المتهمة إلى بيتهم. 

وأثبتت معاينة النيابة العامة لمسكن المتهمة، بمشاركة خبراء الطب الشرعي، وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وتطابقت نتائج الفحص المعملي مع تقارير الصفة التشريحية التي أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية بسبب تأثير المادة السامة.

واعترفت المتهمة خلال استجوابها بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وأجرت محاكاة تصويرية لواقعة قتل زوجها وأبنائه الستة.

