محافظ المنيا يشهد حفل ختام برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بمدرسة قلندول للتعليم الأساسي

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارته لمدرسة قلندول للتعليم الأساسي بمركز ملوي، حفل ختام برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، والذي نظمته هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، في إطار تنمية النشء، وتقديم الدعم للطلاب الموهوبين والمتفوقين، وتشجيع المبادرات التعليمية الهادفة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

أكد المحافظ خلال كلمته أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بالشراكة الفعالة مع هيئة إنقاذ الطفولة ودورها في دعم خطط الدولة التعليمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والصحة والدعم النفسي للأطفال. كما شدد على حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج والمبادرات التعليمية على أرض الواقع.

وخلال الاحتفال، قام المحافظ بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية على التلاميذ، تضمنت أدوات تعليمية متكاملة، لتحفيزهم على التعلم وتنمية مهاراتهم الأساسية، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرات التي تسهم في بناء أجيال متعلمة ومؤهلة للمستقبل.

تضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة، بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية وموسيقية قدمها التلاميذ، أظهرت مواهبهم وإبداعاتهم.

من جانبها، أعربت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب الهيئة بالمنيا، عن شكرها وتقديرها لمحافظ المنيا على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على إنجاح المشروعات التعليمية، موضحة أن البرنامج نُفذ ضمن برنامج “المدارس الآمنة” بعدد من مدارس المحافظة، حيث شملت الأنشطة تنفيذ 57 نادياً صيفياً لتحسين مهارات القراءة والكتابة، في الفترة من 22 يونيو وحتى 11 سبتمبر، وذلك في 117 مدرسة بثلاث إدارات (المنيا – أبوقرقاص – ملوي).

وأضافت أن البرنامج استفاد منه 2892 تلميذاً وتلميذة من الصفوف العليا بعدد 45 مدرسة بمركز ملوي من خلال 27 تجمعاً، بمشاركة 174 معلماً ومعلمة تم تدريبهم على استراتيجيات تدريس القراءة والكتابة، إلى جانب تأهيل عدد من الأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي وتهيئة بيئة تعليمية شاملة وآمنة.

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع كورال الأطفال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم أبنائها من الطلاب وتشجيع الموهوبين منهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، النائب رياض عبد الستار، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، وصابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد خلف رئيس مركز ملوي، محمد عبادة مدير ادارة ملوى التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور.

