بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بطريق بني مزار رأس غارب بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني مزار رأس غارب شمال المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة بطريق رأس غارب المنيا، أمام الكيلو 65، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص وهم: محمود. ع. خ 55 سنة، طبيب بشري، ومحمد. م. ع 23 سنة، وأيتن. م. ع 16 سنة، ولوجا. م. ع 9 سنوات وأسماء. و. ع 50 سنة تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.