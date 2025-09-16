نقيب المهندسين يضع حجر الأساس لأعمال تطوير وتوسعات نادي مهندسي المنيا

قام المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة نادي المهندسين بمحافظة المنيا، يصحبه الدكتور أحمد البدوي، وكيل النقابة ورئيس النقابة الفرعية بالمنيا، وبحضور أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالمنيا.

تشمل أعمال توسعة النادي إنشاء ملعب بادل حديث، بجانب إنشاء حمام سباحة "نصف أولمبي" مجهز وفق أحدث المواصفات.

وفي هذا السياق، قال المهندس طارق النبراوي إن "النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير خدماتها الاجتماعية للمهندسين وأسرهم، سواء في التوسع في إنشاء الأندية في كل المحافظات أو الحرص على تطوير المنشآت والأندية القائمة، إيمانًا بضرورة تحقيق التكامل بين دورها المهني والاجتماعي".

وخلال زيارته، عقد النبراوي لقاءً مفتوحًا مع مهندسي المحافظة لمناقشة عدد من القضايا والملفات النقابية، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم ورد على استفساراتهم.

وعلى هامش الزيارة، وفي إطار الحرص الدائم على دعم أبناء المهندسين، قام المهندس طارق النبراوي بتكريم المتفوقين من أبنائهم. إذ شهدت الاحتفالية تكريم كوكبة من الطلاب والطالبات المتميزين في أجواء مفعمة بالبهجة.

من جانبه أعرب نقيب المهندسين خلال الحفل عن تقديره للطلاب المكرمين، مؤكدًا أن "رعاية الأجيال الجديدة والاحتفاء بتفوقهم هو أحد الأدوار الاجتماعية المهمة للنقابة، وتمثل رسالة تقدير وتشجيع للطلاب المتميزين على مواصلة مسيرة العلم والنجاح، وحافزًا لاستمرار تفوقهم".