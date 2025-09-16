المنيا.. المحافظ يوجه بحصر الطرق المتهالكة لرفع كفاءتها

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً جماهيريًا بقرية منبال التابعة لمركز مطاي، للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وتقديم حلول عاجلة وواقعية لمشكلاتهم.

وأكد المحافظ أن المنيا ستكون أولى محافظات المرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم محافظات الصعيد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مطالب المواطنين

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لمطالب الأهالي والتي شملت تحسين خدمات التأمين الصحي للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة الخبز، وتوصيل الصرف الصحي للمنازل، وإحلال وتجديد كوبري منبال المتهالك، موجهاً الوحدة المحلية بحصر الطرق التي تحتاج إلى رفع كفاءة لضمها ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية للحالات المستحقة، وتوصيل مرفق مياه الشرب مجانًا لأحد المنازل، وتوفير سكن لأسرة من الأولى بالرعاية، إضافة إلى دراسة تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مدرسة ثانوية ومعهد أزهري إعدادي لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي إطار دعمه للحالات الإنسانية، كلّف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بفحص الحالات المعروضة وسرعة تقديم الرعاية المناسبة، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

حضر اللقاء الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من رؤساء الوحدات القروية.