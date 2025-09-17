قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يفتتح مشروعات تعليمية تنفذها هيئة إنقاذ الطفولة استعداداً للعام الدراسي الجديد

ايمان رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عدداً من المشروعات التعليمية التي تنفذها هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمدينة المنيا، ضمن برنامج “المدارس الآمنة”، والذي يشمل صيانة 28 مدرسة بإجمالي تكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة لأكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة.

واستهل المحافظ جولته بافتتاح أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الناصرية الابتدائية بحي أبوهلال بمدينة المنيا، حيث تفقد الفصول الدراسية ودورات المياه والمكاتب الإدارية للتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول التجهيزات النهائية وتوفير مقاعد للطلبة وشبكات الإنترنت والسبورات وتوصيل المرافق الأساسية، مؤكداً أن التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مؤسسات المجتمع المدني 

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز جودة العملية التعليمية، مثمناً الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة إنقاذ الطفولة في دعم ومساندة خطط الدولة التنموية والتعليمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والصحة والدعم النفسي للأطفال.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرفة الأنشطة الفنية والتربوية بالمدرسة، واستمع إلى قصائد شعرية وفقرات فنية قدمها كورال الأطفال، حيث حرص على التقاط صور تذكارية معهم ومع أعضاء هيئة التدريس، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهوده في دعم العملية التعليمية وخدمة أبناء المحافظة.

من جانبها، وجهت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، الشكر للمحافظ على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على إنجاح المشروعات التعليمية وتقديم أفضل خدمة للطلاب، موضحة أن أعمال الصيانة شملت تطوير المباني والواجهات ودورات المياه والفصول والمقاعد، ورفع كفاءة البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وزيادة عدد صنابير المياه لخدمة أكبر عدد من الطلاب.

وأضافت أن الصيانة تضمنت تزويد المدرسة بمقاعد جديدة لاستيعاب الكثافات الطلابية، وتغطية الملعب بالنجيل الصناعي الصديق للبيئة لدعم الأنشطة الرياضية، وإنشاء برجولات بفناء المدرسة لتوفير أماكن آمنة ومناسبة للأطفال خلال فترات الاستراحة.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، وصابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.
 

محافظ المنيا هيئة انقاذ الطفولة مشروعات تعليمية المدارس الآمنة صيانة شاملة

