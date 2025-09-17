بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا وشركة المياه لتنفيذ الرفع المساحي لمشروعات الصرف الصحي

شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن تنفيذ أعمال الرفع المساحي للوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

قام بالتوقيع على البروتوكول كل من الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، والمهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد محافظ المنيا، أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر بين أجهزة الدولة المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية، مشيراً إلى أن وحدة الذكاء المكاني بالمحافظة ستتولى تنفيذ أعمال الرفع المساحي، لما تمتلكه من خبرات متخصصة وأجهزة حديثة قادرة على إنجاز المهام بكفاءة عالية.

وأوضح “كدوانى” أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لجهود مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن التعاون بين المحافظة والشركة يسهم في رفع كفاءة العمل وضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية.

ويأتي توقيع البروتوكول تماشياً مع خطة الدولة لدعم البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، وبما يعكس الحرص على توفير خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.