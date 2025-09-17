محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات توعية للطلاب للحفاظ على الممتلكات العامة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال الصيانة النهائية لمدرسة أبناء الثورة الابتدائية بمدينة المنيا، وذلك استكمالاً للمشروعات التعليمية التي تنفذها هيئة إنقاذ الطفولة ضمن برنامج “مدارس آمنة” بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

ويشمل البرنامج صيانة 28 مدرسة بإجمالي تكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة لأكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة.

وأكد المحافظ، خلال جولته بأقسام المدرسة المختلفة، أن تطوير العملية التعليمية يأتي في صدارة أولويات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالمنظومة التعليمية وإعداد جيل متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات ليشارك في بناء الجمهورية الجديدة.

حملات توعية

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بافتتاح المدرسة بعد أعمال الصيانة.

ووجه لهم رسالة بضرورة الجد والاجتهاد في الدراسة لبناء مستقبل أفضل، كما كلف مديرية التربية والتعليم بتنظيم حملات توعية للطلاب مع بداية العام الدراسي حول أهمية الحفاظ على نظافة المدارس وأثاثها وصيانة الممتلكات العامة، لتعزيز روح الانتماء والمسئولية المجتمعية لديهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن أعمال التطوير شملت تحسين مداخل ومخارج المدرسة وتعلية الأسوار، وصيانة منظومة الحريق، وتغطية المنافذ بالحديد واستبدال الزجاج بمواد غير قابلة للكسر، فضلاً عن رفع كفاءة سلالم الدرج بما يضمن سلامة التلاميذ.

وقال صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة 28 مدرسة ابتدائية بثلاث إدارات تعليمية بالمحافظة (10 مدارس بمركز أبوقرقاص، 13 مدرسة بمركز ملوي، و5 مدارس بمدينة المنيا) بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه، بما يحقق الاستدامة في تطوير البيئة المدرسية.

وشهد الحفل فقرات شعرية وفنية قدمها الأطفال، وجهوا خلالها رسالة شكر وتقدير لمحافظ المنيا ولجميع القائمين على أعمال التطوير، مؤكدين حرصهم على التفوق والنجاح ورفع اسم المحافظة في المسابقات والأنشطة المختلفة.

رافق المحافظ في الجولة: الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، وصابر عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

