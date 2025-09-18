قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بقيمة 500 ألف جنيه .. محافظ المنيا يسلم شيكات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة بقرية قلندول بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة

محافظ المنيا يسلم شيكات لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة
محافظ المنيا يسلم شيكات لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة
ايمن رياض

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شيكات نقدية بقيمة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه لعدد 35 من النشء بقرية قلندول بمركز ملوي، وذلك ضمن برنامج “سبل العيش والفرص الاقتصادية” الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بهدف دعم وتمكين الشباب اقتصادياً، وتشجيعهم على بدء مشروعات صغيرة تمثل نماذج واقعية للتدريب المهني والتعليمي، وتسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم. وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تأهيل وتدريب النشء، واختيار العناصر المناسبة، مع توفير الدعم المادي والفني لإنجاح مشروعاتهم، بما يخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال ويعزز من قيمة المشروعات متناهية الصغر كأداة للتنمية الاقتصادية.

فرص عمل 

وأشاد المحافظ بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، من خلال مشروعاتها التنموية التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتشجع على إقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل جديدة وتدعم استقرار الأسر، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الجزويت والفرير وعدد من الجمعيات الشريكة، ويهدف إلى تقليل معدلات تسرب الأطفال من التعليم، وتحسين العوامل الوقائية والحد من عوامل الخطر، بما يُسهم في تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية للأطفال، وذلك من خلال دعم سبل العيش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المستهدفة.

وأضافت أن التسليم جاء عقب تنفيذ برنامج تدريبي لعدد 120 من النشء في الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، استمر على مدار ستة أيام متصلة، تناول المهارات الحياتية الأساسية، وتحديد الأهداف الفردية، وصياغة دراسات جدوى لمشروعاتهم المقترحة، بما يعزز من فرصهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وعبّر أهالي القرية والمستفيدون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعكس اهتمام الدولة بمحافظة المنيا، وحرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جدير بالذكر أن هيئة إنقاذ الطفولة سبق وأن قدمت دعماً مالياً بقيمة 5 ملايين جنيه العام الماضي، شمل أصولاً ثابتة لعدد 258 أسرة في 4 قرى بمركز ملوي لبدء مشروعات صغيرة، إلى جانب استهداف 120 أسرة جديدة ضمن برنامج مجموعات الادخار، بما يعزز من قدراتهم الاقتصادية ويحقق الاستدامة لمشروعاتهم.

