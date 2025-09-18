بتخفيضات 30%.. قافلة لبيع السلع بأسعار بسيطة بقرية قلندول بملوي

في إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية بقرية قلندول بمركز ملوي، و توفير السلع الأساسية لأهالي القرية بأسعار مخفضة تتجاوز 30%، وذلك لمدة يوم واحد بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأطلع محافظ المنيا، على المعروضات وأسعارها، وحرص على الالتقاء بالمواطنين والتعرف على مدى رضاهم بالأسعار المعروضة فى القافلة التموينية، مؤكداً حرص المحافظة على إطلاق قوافل غذائية تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، والتوسع في فتح المنافذ الثابتة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً، لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

تخفيف الأعباء

وأشار محافظ المنيا إلى مواصلة ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بمختلف القرى والمدن، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ضمت القافلة 8 سيارات متنقلة، وفرت كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية مثل (السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، السمن، والشاي)، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومصانع تعبئة المواد الغذائية وكبار تجار الجملة والغرفة التجارية بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال جولته النائب رياض عبد الستار، والمهندس أحمد خلف رئيس مركز ملوي.