السودان.. نزع أكثر من 2000 لغم أرضي من مدينة بابنوسة غرب كردفان

أعلنت الفرق الميدانية المسؤولة عن نزع الألغام التي زرعت داخل مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، نزع أكثر من 2000 لغم أرضي، مضيفة أن تطهير المدينة من الألغام وصلت إلى 87 في المئة من الأحياء والمناطق المستهدفة.

مرتزقة يشاركون في العمليات العسكرية بالسودان

في سياق آخر، كشفت تقارير إخبارية، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) وعرضتها قناة "العربية"، عن جانب إنساني مظلم للحرب السودانية، حيث تعيش عشرات العائلات في كولومبيا حالة من الترقب والانتظار لاستعادة جثامين أبنائهم الذين قُتلوا أثناء مشاركتهم كمرتزقة في العمليات العسكرية بالسودان.

وتشير شهادات الأهالي إلى أن أبناءهم غادروا البلاد تحت مسميات "وظائف أمنية خاصة" أو "حماية منشآت"، ليكتشفوا لاحقاً أنهم في الخطوط الأمامية لحصار مدن سودانية مثل الفاشر.

وتواجه العائلات الكولومبية اليوم عقبات قانونية ولوجستية هائلة، فبما أن هؤلاء المقاتلين ذهبوا عبر شبكات غير رسمية أو "مقاولين عسكريين" مدرجين على قوائم العقوبات؛ فإن الحكومة الكولومبية تجد صعوبة في التدخل رسمياً لاستعادة الجثث، كما أن الدولة السودانية التي تعيش حالة حرب طاحنة لا تملك قنوات دبلوماسية فاعلة لتنظيم عمليات نقل الرفات.