بالتعاون مع جامعة اللوتس .. محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة

تنظم جامعة اللوتس، غداً الأحد، احتفالية كبرى لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وذلك بمقر الجامعة بالمنيا الجديدة، تحت رعاية وحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

ويأتي هذا الحفل في إطار المشاركة المجتمعية لجامعة اللوتس لدعم التفوق العلمي وتشجيع الطلاب المتفوقين، ممثلة في الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، والنائب نادر يوسف، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأنهت جامعة اللوتس كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بالاحتفالية، تقديراً لأبناء المحافظة المتفوقين وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، في حفل يليق بما حققوه من إنجازات، ويحفّز باقي الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد.

ويشهد الحفل صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والتربوية، والمعلمين والمعلمات، وأسر الطلاب المتفوقين.

