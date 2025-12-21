حبس وغرامة ومصادرة .. عقوبات مشددة على تهريب المواد البترولية خارج البلاد

حدد القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، إطار عقابي صارم لجرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها، بهدف حماية موارد الدولة ومنع استنزاف السلع الاستراتيجية.

ونصت المادة "3" مكرر "ج" من القانون، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

كما تنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.

وإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.