بالعمة والجبة والقفطان.. بدء العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية في المنيا.. صور

وسط أجوا من البهجه والالتزام بدأ اليوم السبت طلاب المعاهد الأزهرية بمحافظة المنيا، العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وشهدت ساحات المعاهد حضورًا لافتًا للطلاب بالزي الأزهري الرسمي المكون من «الجبة والقفطان والعمامة»، في مشهد خطف الأنظار وأكد هيبة ووقار طلاب الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، انتظام الدراسة منذ اليوم الأول بجميع المعاهد على مستوى قرى ومراكز المحافظة، مع التزام كامل بالضوابط والتعليمات، مشيرًا إلى أن ارتداء الزي الأزهري يعكس صورة حضارية ويغرس في نفوس الطلاب قيم الانتماء والاعتزاز بهويتهم الأزهرية.

وأضاف أن المنطقة التعليمية تتابع بشكل ميداني سير العملية التعليمية من خلال الزيارات المستمرة لقيادات المنطقة ومديري الإدارات والموجهين، فضلًا عن متابعة عملية تسكين الطلاب بالمعاهد وضمان بداية قوية للعام الدراسي الجديد.