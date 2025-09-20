دخول 24 مدرسة جديدة.. المنيا أنهت استعدادات العام الدراسى الجديد

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت استعدادتها لانطلاق العام الدراسي الجديد اليوم 20 سبتمبر الجاري

مشيرًا إلى دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام، ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 3251 مدرسة تضم أكثر من 1760 مبنى مدرسي، بما يساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول وتوفير خدمة تعليمية متميزة بجميع مراكز المحافظة

وأوضح محافظ المنيا أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات قبل بدء الدراسة.

مؤكداً على جاهزية المدارس وصيانة المباني والمقاعد، واستكمال أعمال النظافة والانضباط منذ اليوم الأول للدراسة.

كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ الإحلال والتجديد للمدارس القائمة لخفض الكثافات داخل الفصول وفق رؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل عقد صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، اجتماعاً مع الموجهين العموم للمواد الدراسية والأنشطة ، لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا ، بحضور عماد الدين محمود وكيل المديرية، واحمد عبد الله مدير التعليم العام، واحمد فاروق مدير التعليم الفني، واحمد عبد المحسن مدير الشؤون التنفيذيه ، والموجهين العموم للمواد الدراسيه والانشطه.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة متابعة العجز والزيادة في هيئات التدريس وسد الاحتياجات بما يضمن انتظام العملية التعليمية، مؤكداً أنه لن يكون هناك معلم بدون جدول .

كما وجه بأهمية الدور المحوري للموجهين في المتابعة الميدانية منذ اليوم الأول للدراسة، والتواجد الفعّال داخل المدارس لمتابعة انتظام الجداول الدراسية وانضباط العملية التعليمية، مع رفع تقارير دورية عن سير العمل والتحديات لضمان سرعة الحلول.