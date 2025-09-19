حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنا في بلنصورة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تواصل جهودها في تطوير القطاع الصحي، من خلال تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، على مدار يومى 15 و16 سبتمبر الجارى، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنًا، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشارت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 137 حالة باطنة، 310 حالة جراحة، (78 حالة نساء وتنظيم أسرة، 287 حالة أطفال، 49 حالة قلب، و102 حالة جلدية، بالإضافة إلى إجراء 91 تحليل دم و39 تحليل بول.

كما تم عمل أشعة لعدد 21 حالة موجات صوتية، و13 حالة أشعة سينية، إلى جانب تنفيذ 7 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 95 مواطن، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ118 مواطن، فضلًا عن تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

