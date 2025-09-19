قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 آلاف جنيه شهريا..وظائف جديدة بشركة أدوية برواتب مجزية
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
محافظات

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنا في بلنصورة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تواصل جهودها في تطوير القطاع الصحي، من خلال تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، على مدار يومى 15 و16 سبتمبر الجارى، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنًا، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشارت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 137 حالة باطنة، 310 حالة جراحة، (78 حالة نساء وتنظيم أسرة، 287  حالة أطفال، 49 حالة قلب، و102 حالة جلدية، بالإضافة إلى إجراء 91 تحليل دم و39 تحليل بول. 

كما تم عمل أشعة لعدد 21 حالة موجات صوتية، و13 حالة أشعة سينية، إلى جانب تنفيذ 7 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها  95 مواطن، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ118 مواطن، فضلًا عن تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.
 

