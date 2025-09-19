بيطري المنيا.. ضبط طن و500 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واصلت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديريات التموين والصحة، ومباحث التموين، والجهات المعنية، تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث نفذت حملة مكبرة بمركز مغاغة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد من المحاضر.

وأوضح الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري ، أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة شملت مطاعم، وهايبر ماركت، وجزارين، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة من أحد المخازن، بإجمالي مضبوطات بلغت 1574 كجم تنوعت ما بين لحوم مجمدة، ولحوم مفرومة، وكبدة، وأرجل، وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً استمرار الحملات بشكل مكثف بجميع مراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

