محافظ المنيا يشارك بحفل تخريج الدفعة 25 بالأكاديمية البحرية للتكنولوجيا

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في حفل تخريج الدفعة الخامسة والعشرين من كليتي الإدارة والتكنولوجيا، واللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة.

أقيم الحفل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وتسلّم محافظ المنيا درع الأكاديمية تقديرًا لمشاركته ودعمه لمسيرة التعليم، كما شارك في تسليم خريجي الأكاديمية نُوط التميز، موجّهًا التهنئة للطلاب وأسرهم ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، كما شهد الحفل تكريم الخريجين وتسليم شهادات التقدير لهم، واحتفل المحافظ بتخرج كريمته من كلية الإعلام بالأكاديمية، ليشارك أسرته فرحة التخرج جنبًا إلى جنب مع أسر الخريجين.

تأتي مشاركة محافظ المنيا في إطار حرصه على دعم الفعاليات التعليمية والشبابية، وتشجيع المؤسسات الأكاديمية التي تُسهم في تخريج أجيال مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع وسوق العمل.

