قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشارك بحفل تخريج الدفعة 25 بالأكاديمية البحرية للتكنولوجيا

محافظ المنيا خلال حفل التخرج
محافظ المنيا خلال حفل التخرج
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في حفل تخريج الدفعة الخامسة والعشرين من كليتي الإدارة والتكنولوجيا، واللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة.

أقيم الحفل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وتسلّم محافظ المنيا درع الأكاديمية تقديرًا لمشاركته ودعمه لمسيرة التعليم، كما شارك في تسليم خريجي الأكاديمية نُوط التميز، موجّهًا التهنئة للطلاب وأسرهم ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، كما شهد الحفل تكريم الخريجين وتسليم شهادات التقدير لهم، واحتفل المحافظ بتخرج كريمته من كلية الإعلام بالأكاديمية، ليشارك أسرته فرحة التخرج جنبًا إلى جنب مع أسر الخريجين.

تأتي مشاركة محافظ المنيا في إطار حرصه على دعم الفعاليات التعليمية والشبابية، وتشجيع المؤسسات الأكاديمية التي تُسهم في تخريج أجيال مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع وسوق العمل. 
 

المنيا محافظ المنيا التخرج الأكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طرق طبيعية لتبييض الأسنان.. احترسي من هذه الأكلات في اللانش بوكس

دهون البطن

خسارة دهون البطن بخطوات بسيطة

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد