ضبط عاطل لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك ، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم بالمنيا.



فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك ، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (4 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.