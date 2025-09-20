قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف عن حقيقة فيديو لسيدة تتهم زوجها بخطف ابنهما وبيعه بالإسكندرية

مصطفى الرماح

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن استغاثة سيدة وادعاءها تعرضها للتعدي بالضرب من زوجها، واتهامه بمحاولة خطف ابنهما وبيعه لإحدى الأسر بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تم تحديد هوية السيدة وتبين أنها ربة منزل، لها معلومات جنائية، وتقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، واتهمت زوجها، وهو بائع متجول وله معلومات جنائية أيضًا، بالتعدي عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وحروق متفرقة، على خلفية خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط الزوج، وبمواجهته أقر بتعديه على زوجته، لكنه نفى تمامًا ما نُسب إليه من اتهامات بشأن خطف نجلهما أو محاولة بيعه، موضحًا أن زوجته هي من رغبت في اصطحاب الطفل للتسول واستجداء المارة، وعندما رفض ذلك خشية على ابنه، قام باصطحابه للإقامة مؤقتًا لدى جارته لرعايته وحمايته من أي أذى محتمل. وبسؤال الجارة، أيدت صحة أقواله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

