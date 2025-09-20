قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
حوادث

اليوم.. جلسة تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي

البلوجر  محمد عبد العاطي
البلوجر  محمد عبد العاطي
مصطفي رجب

تنظر المحكمة المختصة، اليوم  تجديد حبس البلوجر  محمد عبد العاطي أمام قاضي المعارضات، لنشره مقاطع فيديو خادش تتعدى على القيم المصرية.


وتمكنت لأجهزة الأمنية، من القبض على محمد عبد العاطي صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، جاء ذلك في إطار التصدي للمحتوى الضار الذي يخالف القوانين والضوابط الأخلاقية المعمول بها.

المحكمة المختصة تجديد حبس البلوجر حبس البلوجر  محمد عبد العاطي

