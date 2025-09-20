اليوم.. أولى جلسات محاكمة البلوجر بوبا اللدغة

تنظر المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"بوبا اللدغة" على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء، وتحرّض على الفسق والفجور.

وأمرت نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.



كانت وزارة الداخلية تمكنت من ضبط بوبا اللدغة، صانعة محتوى، مقيمة بالقاهرة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقياته، وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام تلك المنصات.



وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها أقرت بأنها نشرت هذه المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحتها لتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.