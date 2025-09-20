حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة

أصيب 4 أشقاء بتسمم غذائي، نتيجة وضع سم فئران بطريق الخطأ علي الطعام، بمنطقة سيدي شحاته التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي كفر الدوار العام، يفيد بوصول 4 أشخاص من عائلة واحدة في إعياء عقب تناولهم وجبة عشاء.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصابين هما كلًا من: "حياة صابر عبد الله، 8 أعوام، حبيبه صابر عبد الله، 12 عاما، إسلام صابر عبد الله، 15 عاما، بشر صابر عبد الله، 18 عاما"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين تناولهم وجبة عشاء ملوثة بسم فئران بطريق الخطأ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.