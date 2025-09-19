قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة دمنهور يشهد احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي

العيد القومي لمحافظة البحيرة
العيد القومي لمحافظة البحيرة

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الجمعة الموافق ١٩ سبتمبر، فعاليات احتفالية العيد القومي لمحافظة البحيرة، و التي أقيمت بميدان الحرية بمدينة رشيد، برعاية وحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وحضور اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن بالغ سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية، مقدما خالص التهاني القلبية للدكتورة جاكلين عازر بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومرور ٢١٨ عام على ملحمة رشيد الخالدة، والذي يوافق ١٩ سبتمبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يخلد ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام  ١٨٠٧ مما يعد انتصارا للعزة والكرامة، و قهراً للغزاة، ويبرهن على شجاعة وبطولات أهالي رشيد الذين جادوا بأرواحهم فداءً ودفاعًا عن أرضهم مسجلين أسمى آيات الوطنية والفداء والبطولة في الذود والدفاع عن كرامة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه.


هذا وقد واصل رئيس جامعة دمنهور التهنئة لقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والشعبية ولجميع الحضور الكريم والمجتمع البحراوي،
متمنياً دوام التقدم والازدهار لمحافظة البحيرة، مثمنا جهود الدكتورة جاكلين عازر للنهوض بمدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح على الخريطة السياحية العالمية، وكذا افتتاح ٤٥ مشروعا جديدا هذا العام بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنيه في مختلف القطاعات، استكمالا لما تم وضعه من أسس خلال العام الماضي، مما يبرهن على أن البحيرة ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقا، داعياً المولى عز وجل أن يديم على أبناء المحافظة ومصرنا الحبيبة الأمن والسلام والتقدم والرقي، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد آخر؛ أكد "ترابيس" حرص جامعة دمنهور على تسخير كافة إمكاناتها لدعم التعاون مع المحافظة وكافة مؤسساتها، مشيرا إلى أن مشاركة الجامعة في الاحتفالية تأتي تأكيداً لدعم جامعة دمنهور للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، فضلاً عن حث علمائها و باحثيها على تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم المحافظة في خدمة المجتمع المحلي لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، كي تفي الجامعة بدورها في أداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
بدأت مراسم الحفل بعزف السلام الوطني الجمهوري وإيقاد شعلة النصر لتضيء سماء البحيرة إيذاناً ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومرور ٢١٨ عاماً على ملحمة رشيد الخالدة في تقليد سنوي يجسد أمجاد الماضي ويرسخ قيم البطولة والفداء لأهالي مدينة رشيد .

شهدت الاحتفالية حضور كل من الدكتور حازم الديب،  نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، و الأستاذ أسامة داوود،  السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح/ حسام شبل، المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة رشيد ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ووسط مشاركة واسعة من أهالي رشيد الذين أعربوا عن حبهم ووفاءهم لمدينة البطولات.

