مزاد يحقق 1.3 مليار جنيه في بيع أراضي سكنية بالغردقة.. المتر بـ 262 ألف جنيه
25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية
جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة
قصة انشقاق القمر.. اعرف تفاصيل معجزة النبي واقتراب قيام الساعة
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 20-9-2025
دعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصّنهم من العين والحسد
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض.. وطارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر
بدء الدراسة بمدارس 12محافظة اليوم| استقبال الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الجاري
فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
محافظ مطروح : تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقرابة نصف مليار جنيه .. إنشاء جامعة تكنولوجية بـ النجيلة.. بدء تجهيز منطقة صناعية جنوب فوكه بالضبعة
ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟
الداخلية تبدأ في تطبيق خطة تأمين سير العملية التعليمية

أ ش أ

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، بدأت القطاعات المعنية بوزارة الداخلية في تنفيذ خطة تأمين سير العملية التعليمية؛ لتوفير المناخ الآمن للطلبة، وللقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.


وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالقيام بجولات تفقدية؛ لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بدقة، والتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها، والتأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.


وأوضح أنه تم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تكثيف التواجد الأمني بمحيط كافة المدارس والمعاهد والجامعات، والطرق المؤدية إليها، وتكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية؛ وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذلك التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين، حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين.


وفي السياق ذاته، وتزامناً مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، شهدت المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة في فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد)، إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في الأسواق التقليدية.


وقال المواطنون - في تصريحات لمندوب (أ.ش.أ) خلال جوله ميدانية بعدد من المحال التجارية المشاركة في المبادرة - إن المبادرة وفرت لهم كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، مما مكنهم من شراء كافة احتياجات أطفالهم وإدخال البهجة والفرح في نفوسهم، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية على جهودها في رفع العبء عن كاهلهم.


وعزا المواطنون إقبالهم المكثف على المحال التجارية المشاركة في المبادرة، إلى توافر كافة مستلزمات الدراسة بها، لجودة مرتفعة، وتنوع وتدرج في الأسعار يناسب كافة المستويات، لافتين إلى أن متوسط التخفيضات في المبادرة وصل إلى 40%، فضلاً عن التخفيضات الأخرى على السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية.


تجدر الإشارة إلى أن المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تم مدها لمدة شهر اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، شهدت التوسع فى عدد المنافذ المشاركة، لتصبح (55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة - 113 شادراً "رئيسي وفرعي" - 114 قافلة متحركة)، بإجمالي 2931 منفذاً على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.


كما تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.


وعلى الصعيد ذاته، واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان"، تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال على الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، بمناسبة العام الدراسى الجديد، حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة، بالتنسيق مع كافة القطاعات، ومديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية، لتوزيع تلك الحقائب على مستحقيها، وهو ما أدخل الفرحة والبهجة في قلوب الأطفال.

