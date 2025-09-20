الداخلية: ضبط 108132 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (108132) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1749) سائق تبين إيجابية 97 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل الوزارة الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 942 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وفحص 115 سائق تبين إيجابية 8 حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى (21) حكم وتم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.