الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على مسن في الدقهلية

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن ادعاءً بتعرض أحد المسنين للاعتداء بالضرب باستخدام سلاح أبيض من مجموعة من الأشخاص، بزعم اعتراضه على قيامهم بترويج المواد المخدرة أمام منزله بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه في تاريخ 17 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة نبروه من أحد الأشخاص، عامل، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء من ثلاثة أشخاص من الجيران، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات حول الجيرة، استخدم خلالها أحدهم سلاحًا أبيض، ما تسبب في إصابته.

تم ضبط المتهمين، وبإرشاد أحدهم تم العثور على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتبين من خلال التحقيقات عدم صحة ما تم تداوله بشأن تورطهم في ترويج المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.