مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
حوادث

خروج 20 شخص من المستشفى عقب تعرضهم لحالات إعياء إثر تناولهم طعام بحفل زفاف بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

بعد تعرض 20 شخصا لحالات إعياء نتيجة تناولهم طعاما فى حفل زفاف بأسوان ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فقد تم تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للحالات المصابة ، وتم تماثلهم للشفاء ، وعودتهم إلى منازلهم ، حيث كانوا قد تعرضوان إلى حدوث حالة إعياء جماعي أثناء حضورهم لحفل زفاف ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

ونستعرض أسماء المصابين الذين تعرضوا لحالات إعياء نتيحة تناولهم طعاما فى حفل زفاف بأسوان، وذلك بإجمالى 20 شخصا. 

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من ابتسام.م.ع 37 سنة، وزينب.ج.م ،22 سنه، وليلى. م. ع 36 سنه، واسراء.ز.ح 21 سنة، وأميرة.ن.هـ 16 سنة، وهدى.م.ع 55 سنة.   

حالات إعياء 

وأصيبت أيضاً شاديه.أ.ع 60 سنة ، وحنان.ج.م 18 سنة ، وإيمان.ج.م 15 سنة ، وحسنية.ح.م 16 سنة ، وكريمه.م.ح 9 سنوات ، ومحمد.ف.ع 9 سنوات ، وأحمد.ح.م 11 سنه ، وأحمد.ص.ع 12 سنة ، وأحمد.م.م 14 سنة ، وساره.ن.م 18 سنة ، وأميرو.ص.م  14 سنة ، ورقية.ع.ع  29 سنة ، وإيناس.م.م 46 سنة، ويسرى فهمى 6 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة .

