خروج 20 شخص من المستشفى عقب تعرضهم لحالات إعياء إثر تناولهم طعام بحفل زفاف بأسوان

بعد تعرض 20 شخصا لحالات إعياء نتيجة تناولهم طعاما فى حفل زفاف بأسوان ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فقد تم تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للحالات المصابة ، وتم تماثلهم للشفاء ، وعودتهم إلى منازلهم ، حيث كانوا قد تعرضوان إلى حدوث حالة إعياء جماعي أثناء حضورهم لحفل زفاف ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.

ونستعرض أسماء المصابين الذين تعرضوا لحالات إعياء نتيحة تناولهم طعاما فى حفل زفاف بأسوان، وذلك بإجمالى 20 شخصا.

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من ابتسام.م.ع 37 سنة، وزينب.ج.م ،22 سنه، وليلى. م. ع 36 سنه، واسراء.ز.ح 21 سنة، وأميرة.ن.هـ 16 سنة، وهدى.م.ع 55 سنة.

حالات إعياء

وأصيبت أيضاً شاديه.أ.ع 60 سنة ، وحنان.ج.م 18 سنة ، وإيمان.ج.م 15 سنة ، وحسنية.ح.م 16 سنة ، وكريمه.م.ح 9 سنوات ، ومحمد.ف.ع 9 سنوات ، وأحمد.ح.م 11 سنه ، وأحمد.ص.ع 12 سنة ، وأحمد.م.م 14 سنة ، وساره.ن.م 18 سنة ، وأميرو.ص.م 14 سنة ، ورقية.ع.ع 29 سنة ، وإيناس.م.م 46 سنة، ويسرى فهمى 6 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة .