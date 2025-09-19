بالأسماء.. حالات إعياء نتيحة تناول طعام بحفل زفاف في أسوان

نستعرض أسماء المصابين الذين تعرضوا لحالات إعياء نتيحة تناولهم طعاما فى حفل زفاف بأسوان، وذلك بإجمالى 20 شخصا.

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من ابتسام.م.ع 37 سنة، وزينب.ج.م ،22 سنه، وليلى. م. ع 36 سنه، واسراء.ز.ح 21 سنة، وأميرة.ن.هـ 16 سنة، وهدى.م.ع 55 سنة.

وأصيبت أيضاً شاديه.أ.ع 60 سنة ، وحنان.ج.م 18 سنة ، وإيمان.ج.م 15 سنة ، وحسنية.ح.م 16 سنة ، وكريمه.م.ح 9 سنوات ، ومحمد.ف.ع 9 سنوات ، وأحمد.ح.م 11 سنه ، وأحمد.ص.ع 12 سنة ، وأحمد.م.م 14 سنة ، وساره.ن.م 18 سنة ، وأميرو.ص.م 14 سنة ، ورقية.ع.ع 29 سنة ، وإيناس.م.م 46 سنة، ويسرى فهمى 6 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حادث

وتعرض 20 شخصا لحالات إعياء نتيجة تناولهم طعاما فى حفل زفاف بأسوان ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث حالة إعياء جماعي لأشخاص حضروا حفل زفاف ، أسفرت عن إصابة 20 شخصًا، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، وتماثلوا للشفاء، والعودة إلى منازلهم.