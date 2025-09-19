قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود مديرية العمل خلال شهر أغسطس

جهود مديرية العمل
جهود مديرية العمل

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية العمل خلال شهر أغسطس الماضى ، وأثنى المحافظ على ما تم تحقيقه من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية ، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " مع تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل مبادرات التوظيف ، وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة ، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش لضمان إلتزام المنشآت بمعايير السلامة المهنية وقوانين العمل.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بضرورة زيادة معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة لتعزيز برامج التوعية والتفتيش وتوسيع نطاق التدريب المهني والتأهيل لرفع كفاءة الكوادر الشابة وربطها بإحتياجات سوق العمل مع دعم ملف التشغيل وزيادة فرص العمل المتاحة، وخاصة فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً .

وأشار إلى أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم كل المبادرات والمشروعات التى تهدف إلى  تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر الشابة وغيرها من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى توسيع فرص التدريب والتشغيل بإعتبارهما المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة خاصة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة .

مهنتك مستقبلك

من جانبه صرح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان نفذت المديرية خلال الشهر المنقضى جهوداً شاملة غطت معظم الملفات الحيوية ومنها تكثيف حملات التفتيش النهارية والليلية على بيئة العمل ومتابعة مواعيد العمل والإلتزام بشروط السلامة والصحة المهنية بعدد تجاوز الـ 150 منشأة حيث تم تحرير 26 محضرًا لضبط المخالفات ، علاوة على تنظيم 4 ندوات توعوية إستفاد منها 46 عاملاً وعاملة، وأيضاً تنظيم 4 دورات نقابية لرفع الوعي العمالى ، إلى جانب عقد ندوة متخصصة بشئون المرأة.

ولفت إلى أنه فى إطار حماية حقوق العمال فقد نجحت المديرية فى تسوية 25 شكوى عمالية وديًا ، بينما أحالت 11 شكوى إلى المحكمة العمالية مما يعكس سرعة الإستجابة ومهنية التعامل مع الشكاوى ، وفى مجال بحوث العمالة وتنظيم الإستخدام فقد تم تسجيل أكثر من 1919 معين ومستفيد وباحث عن عمل وذلك على مستوى مكاتب المديرية من بينهم 13 حالة من ذوى الهمم .

فيما تم إصدار وإستخراج 354 شهادة قياس مهارة وترخيص مزاولة حرفة ، كما كشف وكيل مديرية العمل بأنه فى مجال التدريب المهنى فقد شهد الشهر الماضى نشاطًا مكثفًا داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة حيث تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً على مهن متنوعة شملت الملابس الجاهزة ، صيانة الشاشات، الطاقة الشمسية، الحاسب الآلى ، وقد إستفاد منها أكثر من 170 متدربًا ومتدربة من بينهم ذوي إحتياجات خاصة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى .

وأضاف بأنه فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد تم صرف ما يقرب من 32 ألف و 847 جنية فى أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية لعدد 22 عاملاً، وذلك ضمن خطة المديرية لدعم هذه الفئة الأشد إحتياجاً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

