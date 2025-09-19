50ألف جنيه للمخالفين..محافظ أسوان يغرم المحال المتعدية على خطوط التنظيم

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة لعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة وذلك فى إطار متابعته المستمرة وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لمدينة أسوان .

وقد شملت الجولة شوارع البركة والمطار والحدادين ، إلى جانب المرور على أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، وكذلك السوق السياحى القديم .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

رصد الدكتور إسماعيل كمال عدداً من المظاهر التى تشوه الشكل الجمالى وتعيق حركة المارة والسيارات ، حيث قرر فرض غرامة فورية على أحد المحلات بشارع الحدادين بسبب وضعه حواجز مخالفة أمام واجهة المحل ، الأمر الذى يتنافى مع خطوط التنظيم المقررة ، وسلسلة الحملات التى تم تنظيمها خلال الأيام الماضية لرفع الإشغالات المختلفة .

جولة مفاجئة

وأكد المحافظ على أن مثل هذه التجاوزات لن يسمح بإستمرارها حيث أن الغرامات المالية ستصل إلى 50 ألف جنيه فى حالة عدم الإلتزام الصارم بخطوط التنظيم وحرم الطريق ، سواء من خلال وضع الحواجز الحديدية أو الإستندات أو قصارى الزرع أو الأعلام أو البلدورات أو أية مظاهر مشابهة .

وأشار إسماعيل كمال إلى أن هذه الإجراءات الرادعة تأتى فى إطار خطة شاملة لإعادة الإنضباط إلى الشوارع والميادين ورفع مستوى النظافة والجمال الحضارى بما يتناسب مع مكانة أسوان كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

ووجه المحافظ بسرعة التعامل الفورى مع أى تعديات يتم رصدها ، ورفع كل ما يعيق الحركة أو يشوه الصورة البصرية للمدينة حيث أن الحملات الميدانية المفاجئة ستتواصل بشكل دائم لتطبيق القانون بحسم على الجميع دون أى إستثناء بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى والأفواج السياحية الزائرة لزهرة الجنوب .