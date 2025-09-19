قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

50ألف جنيه للمخالفين..محافظ أسوان يغرم المحال المتعدية على خطوط التنظيم

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة لعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة وذلك فى إطار متابعته المستمرة وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لمدينة أسوان .

وقد شملت الجولة شوارع البركة والمطار والحدادين ، إلى جانب المرور على أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، وكذلك السوق السياحى القديم .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

رصد الدكتور إسماعيل كمال عدداً من المظاهر التى تشوه الشكل الجمالى وتعيق حركة المارة والسيارات ، حيث قرر فرض غرامة فورية على أحد المحلات بشارع الحدادين بسبب وضعه حواجز مخالفة أمام واجهة المحل ، الأمر الذى يتنافى مع خطوط التنظيم المقررة ، وسلسلة الحملات التى تم تنظيمها خلال الأيام الماضية لرفع الإشغالات المختلفة .

جولة مفاجئة

وأكد المحافظ على أن مثل هذه التجاوزات لن يسمح بإستمرارها حيث أن الغرامات المالية ستصل إلى 50 ألف جنيه فى حالة عدم الإلتزام الصارم بخطوط التنظيم وحرم الطريق ، سواء من خلال وضع الحواجز الحديدية أو الإستندات أو قصارى الزرع أو الأعلام أو البلدورات أو أية مظاهر مشابهة .

وأشار إسماعيل كمال إلى أن هذه الإجراءات الرادعة تأتى فى إطار خطة شاملة لإعادة الإنضباط إلى الشوارع والميادين ورفع مستوى النظافة والجمال الحضارى بما يتناسب مع مكانة أسوان كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

ووجه المحافظ بسرعة التعامل الفورى مع أى تعديات يتم رصدها ، ورفع كل ما يعيق الحركة أو يشوه الصورة البصرية للمدينة حيث أن الحملات الميدانية المفاجئة ستتواصل بشكل دائم لتطبيق القانون بحسم على الجميع دون أى إستثناء بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى والأفواج السياحية الزائرة لزهرة الجنوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترشيحاتنا

دهون البطن

خسارة دهون البطن بخطوات بسيطة

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد